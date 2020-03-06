Матвиенко назвала слухи о коронавирусе в РФ опаснее самого заболевания

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что слухи о якобы распространении коронавируса на территории России могут быть опаснее самого вируса, цитирует ТАСС.

Она подчеркнула, что власти не скрывают информацию о числе заразившихся коронавирусом, однако в сети идет избыточное нагнетание ситуации.

«Никто ничего ни от кого не скрывает, власти просто не имеют право этого делать»,— продолжила Матвиенко.

Спикер призвала не слушать и не читать глупости, а отслеживать официальную статистку.

«Слухи вообще вещь опасная, может быть, даже опаснее коронавируса, от коронавируса все-таки вылечивают»,— резюмировала она.

В России диагностированы семь случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с «Diamond Princess», один — у россиянина, вернувшегося из Италии, один — у гражданина Италии.

По последним данным, общее число заразившихся вирусом в мире составляет 99,9 тыс. человек, при этом вылечились — 55 546, скончались — 3 401.

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