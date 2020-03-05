Власти Москвы обязали работодателей измерять температуру сотрудникам из-за коронавируса

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, обязывающий работодателей измерять температуру сотрудникам из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра.

«Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой», — говорится в распоряжении.

Ранее Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

В России диагностированы семь случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с «Diamond Princess», один — у россиянина, вернувшегося из Италии, один — у гражданина Италии.

По последним данным, общее число заразившихся вирусом в мире составляет 95,7 тыс. человек, при этом вылечились — 53 429, скончались — 3 285.

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