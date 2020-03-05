Голунова направляют на психиатрическую экспертизу

Журналист Иван Голунов заявил, что следствие направляет его на психиатрическую экспертизу. Об этом он рассказал «Интерфаксу».

По его словам, он получил от СК направление на прохождение экспертизы, которая покажет его адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.

Также журналист признался, что с 1987 года он наблюдался у психиатра, после того, как его отдали в логопедический детский сад. Однако в 2002 году карточка ушла в архив в связи с неактуальностью.

«В 2013 году я получил паспорт моряка, где у меня была психиатрическая экспертиза, то есть я был здоров», — добавил Голунов.

Официального подтверждения информации от правоохранительных органов пока нет.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года по обвинению в сбыте наркотиков, однако 11 июня его дело после общественной реакции было официально закрыто. 19 декабря 2019 года по факту задержания Голунова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Позднее журналиста признали потерпевшим.

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