В бразильском Сан-Паулу из-за сильных ливней погибли до 25 человек

В результате сильных ливней и оползней в бразильском штате Сан-Паулу погибли 25 человек, еще 24 числятся без вести пропавшими. Об этом сообщает Globo 1.

Как отмечается, сильные дожди начались в штате в понедельник вечером, 2 марта, и продолжались до следующего утра. В ряде районов сошли оползни. Большинство дорог были перекрыты из-за затоплений.

Известно, что 20 человек погибли в городе Гуаружа, трое — в Сантусе, еще двое — в Сан-Висенти. Среди жертв стихии в том числе двое пожарных, которые занимались поиском пропавших.

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