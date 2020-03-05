Вагоны с токсичными веществами сошли с рельсов в Мексике
В центральном штате Пуэбла Мексики в результате железнодорожной аварии несколько вагонов с токсичными веществами сошли с рельсов. Из-за случившегося в районе была объявлена эвакуация, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на нацслужбу гражданской защиты Мексики.
Авария с двумя цистернами токсичного вещества на железной дороге произошла в ночь со среды, 4 марта, на четверг, 5 марта. В связи с этим жителей населенных пунктов, которые живут в 5 км от аварии, эвакуировали.
«На данный момент риска для населения нет», — добавили в службе.
На месте аварии продолжают работать сотрудники национальной гвардии, федеральных и местных сил гражданской обороны.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Канаде сошел с рельсов и загорелся поезд с нефтью
— В Забайкалье 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов
— Возросло число погибших после схода с рельсов поезда в Италии