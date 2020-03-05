Вагоны с токсичными веществами сошли с рельсов в Мексике

В центральном штате Пуэбла Мексики в результате железнодорожной аварии несколько вагонов с токсичными веществами сошли с рельсов. Из-за случившегося в районе была объявлена эвакуация, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на нацслужбу гражданской защиты Мексики.

Авария с двумя цистернами токсичного вещества на железной дороге произошла в ночь со среды, 4 марта, на четверг, 5 марта. В связи с этим жителей населенных пунктов, которые живут в 5 км от аварии, эвакуировали.

«На данный момент риска для населения нет», — добавили в службе.

На месте аварии продолжают работать сотрудники национальной гвардии, федеральных и местных сил гражданской обороны.

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