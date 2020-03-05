Эксперт предсказал вторую волну эпидемии коронавируса в Китае

Глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг предсказал вторую волну эпидемии коронавируса в Китае, передает РИА «Новости».

Коулинг отметил, что меры китайских властей по борьбе с коронавирусом уже принесли результаты: снижается число новых случаев заражения, постепенно восстанавливаются производство и обычная активность.

Однако, по его мнению, именно это может привести к возникновению второй волны эпидемии в стране.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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