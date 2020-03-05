В Мехико с ранчо сбежал лев и загрыз человека

Власти мексиканского штата Мехико сообщили, что с ранчо сбежал лев и загрыз человека, передает Radio Formula.

Уточняется, что в связи с произошедшим отменены занятия в 13 начальных и средних школ муниципалитета Валье-де-Браво. Кроме того, жителям рекомендовали не ходить по улицам близлежащих районов до поимки зверя.

Власти пояснили, что тело жертвы дикого животного было обнаружено в районе Пиналь. Эксперты определили семейство хищника, и отметили, что столь крупные кошачьи в этой местности не водятся.

В настоящее время к поимке зверя подключили силы флота, полиции штата и муниципального комиссариата.