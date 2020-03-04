Число россиян с Diamond Princess на карантине в Приморье возросло до девяти

Еще два гражданина России, находившихся на лайнере Diamond Princess, помещены на карантин в Приморье, следует из сообщения на сайте администрации региона.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил больницу, «где находятся на карантине девять российских туристов» с лайнера, отмечается в сообщении. Ранее было известно о семи россиянах, помещенных на карантин после путешествия на Diamond Princess.

Лайнер Diamond Princess попал на карантин 5 февраля после того, как у пассажира из Гонконга обнаружили коронавирус. Всего на борту находились около 3,7 тысяч человек. За две недели коронавирус обнаружили у более 600 пассажиров. В центре по контролю и профилактике заболеваний рассказали, что у некоторых пациентов нет никаких симптомов заболевания, а у других имеются незначительные симптомы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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