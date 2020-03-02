В Санкт-Петербурге врачи наблюдают за 811 людьми из-за подозрения на коронавирус

В Санкт-Петербурге под медицинским наблюдением находятся 811 человек из-за подозрения на коронавирус, передает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

«На 2 марта 2020 года медицинское наблюдение ведется за 811 гражданами, в том числе за 696 гражданами Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ни у одного из них диагноз пока не подтвердился.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

В данный момент заражению подверглись 89 710 человек. Умерли от коронавируса 3 055 человека, вылечились — 45 390.

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