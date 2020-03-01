Волна тепла придет в Москву

Главный синоптик Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на следующей неделе в столице будет весенняя погода из-за «упорно идущего атлантического тепла». Прогнозами она поделилась с RT.

Днем и ночью столбики термометра будут показывать положительную температуру. В частности, днем в понедельник, 2 марта, она повысится до +6°С.

«В последующие дни продолжится медленный рост температуры», — добавила синоптик.

Предполагается, что к середине недели температура приблизится к рекордным значениям.

«Также возможны мокрый снег и дождь», — предупредила Позднякова.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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