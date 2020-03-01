Судам могут разрешить направлять нарушителей-алкоголиков на принудительное лечение

Министерство юстиции и Министерство внутренних дел (МВД) России предложили дать судам право направлять на принудительное лечение людей, неоднократно совершающих правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Соответствующие положения внесены в проект Процессуальный кодекс России об административных правонарушениях (ПКАП РФ), заявили в пресс-службе. Там добавили, что на данный момент проект находится на стадии согласования и доработки в соответствии с предложенными замечаниями.

Ранее МВД И Минюсту России поручили до 1 марта 2020 года проработать вопрос о положениях, которые будут наказывать россиян, неоднократно совершающих правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.

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