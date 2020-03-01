В Австралии зафиксирована первая смерть от коронавируса

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Компьютерное изображение, созданное компанией Nexu Science Communication совместно с... Компьютерное изображение, созданное компанией Nexu Science Communication совместно с...
Компьютерное изображение, созданное компанией Nexu Science Communication совместно с...
NEXU Science Communication/Reuters

Власти штата Западная Австралия сообщили о первой в стране смерти от болезни, вызванной коронавирусом. Выступление главы здравоохранительного ведомства штата приводит телерадиокорпорация ABC.

Уточняется, что первой жертвой вируса стал 79-летний мужчина, эвакуированный с круизного судна Diamond Princess.

Лайнер Diamond Princess попал на карантин 5 февраля после того, как у пассажира из Гонконга обнаружили коронавирус. Всего на борту находились около 3,7 тысяч человек. За две недели коронавирус обнаружили у более 600 пассажиров.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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