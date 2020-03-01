Воспитательница заклеила рот скотчем ребенку в детском саду

В городе Биробиджан в Еврейском автономном округе воспитательница детского сада заклеила ребенку рот скотчем в качестве наказания. Об этом сообщает «Регион.Online».

На действия воспитательницы несовершеннолетний сам пожаловался матери, после чего та обратилась в правоохранительные органы.

По предварительным данным, педагог решила уволиться по собственному желанию после случившегося.

В пресс-службе СУ СКР по ЕАО заявили, что по факту произошедшего проводится проверка для установления всех деталей инцидента. По результатам работы следователями будет принято процессуальное решение.

Отмечается, что в детсаде была также организована служебная проверка по поручению мэра Биробиджана Александра Головатого.