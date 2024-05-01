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Андреева не справилась с Соболенко на турнире в Мадриде

Россиянка Андреева вылетела с турнира в Мадриде, проиграв белоруске Соболенко

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Issei Kato/Reuters

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не сумела выйти в полуфинал турнира серии WTA-1000 в Мадриде, на четвертьфинальной стадии, проиграв представительнице Белоруссии Арине Соболенко.

Встреча, которая продолжалась 1 час 19 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 6:4.

Андреева занимает 43-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Соболенко, которая является двукратной чемпионкой турниров Большого шлема, идет на второй позиции уступая только польской теннисистке Иге Свентек.

За выход в финал Мадрида Соболенко сразится с чемпионкой Уимблдона-2022, четвертой ракеткой мира Еленой Рыбакиной, которая представляет Казахстан.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее была названа причина победы Рублева над Алькарасом.

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