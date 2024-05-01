«Мы же не тупые»: тренер «Спартака» оценил победу над «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович в комментарии Sport24 после победы над столичным «Динамо» (2:0) в рамках полуфинала Пути регионов Кубка России заявил, что его команда во втором тайме играла по счету. На тот момент красно-белые уже забили оба мяча.

«Конечно, «Спартак» играл по счету, мы же не тупые. Когда ты ведешь 2:0, то не пойдешь вперед, а закроешься и будешь ждать свои контратаки. У нас было 3–4 момента для хороших контратак, но не получилось. Если бы Соболев забил после паса Денисова, то счет стал бы 3:0 и игра была закончена», — заявил Слишкович.

Красно-белые в финале Пути регионов Кубка России сразятся с победителем противостояния между калининградской «Балтикой» и «Ростовом». Этот матч состоится 2 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:15 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. Подопечные Владимира Федотова также продолжают участие в розыгрыше турнира, они сыграют двухматчевое противостояние с петербургским «Зенитом» в финале Пути РПЛ. Первый матч состоится 2 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:15 по московскому времени.

Ранее стало известно, рассматривает ли «Спартак» кандидатуры Карпина и Черчесова.