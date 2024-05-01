На Украине предупредили Зеленского об ударе со стороны Запада

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что Запад намерен поднять вопрос о легитимности статуса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Apasov.

Он утверждает, что подобное произойдет в ближайшие месяцы. По его словам, австрийские и германские чиновники выражают обеспокоенность по поводу официального статуса Зеленского. Мосийчук считает, что подобная тема скоро будет обсуждаться в СМИ, а также на дипломатических уровнях.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что раздор между украинскими гражданами из-за временно отмены оказания консульских услуг никак не поможет решить проблемы Вооруженных сил Украины на фронте.

По его словам, военные «тонут в созданном же властью искусственном скандале» по отказу в паспортах для украинцев за рубежом.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.