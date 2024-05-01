Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые разработали ИИ, предсказывающий результаты лечения до его начала

Patterns: создана нейросеть, моделирующая итог разных методов терапии пациента

close
100%
Depositphotos

Американские ученые из Университета штата Огайо представили программу на основе искусственного интеллекта (ИИ), который моделирует различные варианты лечения людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и подбирает наиболее эффективные способы терапии. Исследование опубликовано в научном журнале Patterns.

Команда обучила алгоритм под названием CURE на обезличенных данных миллионов пациентов, предоставленных работодателями, страховыми компаниями и медицинскими учреждениями.

Затем специалисты добавили в модель специализированную информацию о конкретных состояниях здоровья и методах лечения, сосредоточив внимание на инсультах. Это позволило получать прогнозы об эффективности разных подходов к терапии исходя из индивидуальных особенностей человека.

По словам разработчиков, их CURE превзошел семь существующих аналогов по качеству рекомендаций, а его выводы совпали с результатами четырех клинических исследований.

Ученые отметили, что внедрение подобных ИИ не приведет к отказу от клинических исследований, но позволит сэкономить массу времени и денег, которые уходят на подобные испытания.

Специалисты считают, что в будущем подобные CURE алгоритмы позволят создавать полноценных «цифровых двойников» пациентов и давать руководство по лечению каждого отдельно взятого случая.

Ранее в России создали ИИ для выявления опасных изменений в головном мозге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами