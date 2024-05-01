Ученые разработали ИИ, предсказывающий результаты лечения до его начала

Американские ученые из Университета штата Огайо представили программу на основе искусственного интеллекта (ИИ), который моделирует различные варианты лечения людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и подбирает наиболее эффективные способы терапии. Исследование опубликовано в научном журнале Patterns.

Команда обучила алгоритм под названием CURE на обезличенных данных миллионов пациентов, предоставленных работодателями, страховыми компаниями и медицинскими учреждениями.

Затем специалисты добавили в модель специализированную информацию о конкретных состояниях здоровья и методах лечения, сосредоточив внимание на инсультах. Это позволило получать прогнозы об эффективности разных подходов к терапии исходя из индивидуальных особенностей человека.

По словам разработчиков, их CURE превзошел семь существующих аналогов по качеству рекомендаций, а его выводы совпали с результатами четырех клинических исследований.

Ученые отметили, что внедрение подобных ИИ не приведет к отказу от клинических исследований, но позволит сэкономить массу времени и денег, которые уходят на подобные испытания.

Специалисты считают, что в будущем подобные CURE алгоритмы позволят создавать полноценных «цифровых двойников» пациентов и давать руководство по лечению каждого отдельно взятого случая.

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