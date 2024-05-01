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Абу-Даби находится под давлением из-за связей с Москвой

Reuters: Британия, США и ЕС давят на ОАЭ из-за сотрудничества с Россией

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Британия, Соединенные Штаты и Европейский союз давят на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) из-за сотрудничества с Россией. Об этом сообщает Reuters.

По данным дипломатических источников агентства, Абу-Даби посетили британские, американские и европейские представители для того, чтобы убедить правительство Эмиратов прекратить активную торговлю с Россией и не допустить поставку в Россию санкционных товаров. Также западные дипломаты хотели добиться от ОАЭ подробной информации якобы об экспорте и реэкспорте товаров двойного назначения в Россию.

Официальные представители Эмиратов после запроса агентства не стали уточнять, проводилась ли эта встреча, однако уточнили, что некоторые ограничения на торговлю с Москвой были введены.

До этого Объединенные Арабские Эмираты и Украина заключили экономическое соглашение, направленное на увеличение двустороннего товарооборота, резко сократившегося после начала СВО.

Ранее в Турции рассказали о выгодных сделках с Россией.

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