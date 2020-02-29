В Приморье полиция возбудила уголовное дело после показа порно на масленице

Полиция Приморского края возбудила уголовное дело после того, как во время городского празднования масленицы в Михайловском районе злоумышленники показали порно на здании администрации, сообщает сайт пресс-службы регионального УМВД России.

Неизвестные взломали систему и получили доступ к экрану. Местные власти уточняют, что накажут виновных.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов», максимальный срок наказания за которую достигает шести лет.

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