Названа причина смерти гостей вечеринки в московской бане

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Источник в правоохранительных органах рассказал, из-за чего именно скончались гости с вечеринки московского блогера. Об этом сообщает RT.

Как отмечается, трое гостей умерли из-за того, что в их легкие попала вода.

По словам источника, во время вечеринки в честь дня рождения Екатерины Диденко неизвестные из числа гостей поместили в бассейне неустановленное число сухого льда, в результате химической реакции произошло сильное дымообразование. Впоследствии трое человек, в том числе муж блогера, потеряли сознание и из-за этого стали тонуть.

25-летние Юрий Алферов и Наталья Монакова скончались на месте из-за попадания воды в легкие. То есть, они утонули, а не отравились.

Мужа Диденко умер в больнице, в его легких также обнаружили воду.

В общей сложности на мероприятии находились 18 человек.

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