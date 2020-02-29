Названа причина смерти гостей вечеринки в московской бане
Источник в правоохранительных органах рассказал, из-за чего именно скончались гости с вечеринки московского блогера. Об этом сообщает RT.
Как отмечается, трое гостей умерли из-за того, что в их легкие попала вода.
По словам источника, во время вечеринки в честь дня рождения Екатерины Диденко неизвестные из числа гостей поместили в бассейне неустановленное число сухого льда, в результате химической реакции произошло сильное дымообразование. Впоследствии трое человек, в том числе муж блогера, потеряли сознание и из-за этого стали тонуть.
25-летние Юрий Алферов и Наталья Монакова скончались на месте из-за попадания воды в легкие. То есть, они утонули, а не отравились.
Мужа Диденко умер в больнице, в его легких также обнаружили воду.
В общей сложности на мероприятии находились 18 человек.
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