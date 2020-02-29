В Москве в субботу ожидается до +4°C

В Москве в субботу, 29 февраля, ожидается облачность с прояснениями. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха днем установится в диапазоне от +2°C до +4°C. Местами возможны небольшие осадки, утром — гололедица. Ожидается западный ветер скоростью 5-10 м/с, возможны порывы до 15 м/с.

Ночью температура опустится до -5°C — -3°C. Ожидается переменная облачность, местами возможна гололедица, осадков не предвидится. Ветер изменит направление на юго-западное, южное, его скорость сохранится.

Атмосферное давление днем составит 740 мм ртутного столба, ночью – 745 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.