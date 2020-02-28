В Париже горит Лионский вокзал

В Париже горит один из крупнейших вокзалов Франции — Лионский. Об этом сообщает «Би-би-си».

Предположительно, вокзал могли поджечь. Об этом изданию рассказал представитель железнодорожного профсоюза.

Информации о пострадавших пока нет. На месте происшествия пожарные службы.

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