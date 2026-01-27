Мошенники придумали новый способ кражи «Госуслуг» у россиян

Мошенники начали массово обманывать россиян, которые пытаются записаться к врачу. Под этим предлогом они выманивают у них данные, которые позволяют им завладеть доступом к аккаунту на «Госуслугах», предупредил в беседе с 360.ru эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

Речь идет о стандартной мошеннической схеме, направленной на выманивание информации, главная цель – получить код от смены пароля на «Госуслугах».

Россиянам, которые все-таки поверили аферистам и успели отправить им код, важно как можно быстрее сменить учетные данные и заблокировать банковские карты, объяснил Дворянский. Он также призвал не полениться и обязательно обратиться в полицию.

Главное правило, которым нужно руководствоваться – никому никогда не называть коды, не пересылать их и не диктовать по телефону ни при каких обстоятельствах, подчеркнул специалист.

«Хорошая история — двухфакторная аутентификация и самозапрет на кредиты, — добавил он. — Аферисты рассылают программное обеспечение, которое само устанавливается».

Ошибкой он также назвал отсутствие антивируса на телефоне – это важно для защиты устройства, так как гарантирует, что смартфон не будет автоматически запускать зловредные программы, заключил Дворянский.

До этого в МВД предупредили, что мошенники начали использовать новую схему хищения данных от портала «Госуслуги», представляясь сотрудниками службы судебных приставов и ссылаясь на якобы неоплаченные штрафы ГИБДД. Они просят продиктовать код из СМС-сообщения, необходимый для входа в личный кабинет на «Госуслугах», а затем начинают угрожать и вынуждают жертву перевести деньги на так называемый безопасный счет.

