Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи «Госуслуг» у россиян

Киберэксперт Дворянский: мошенники массово обманывают россиян записью к врачу
РИА Новости

Мошенники начали массово обманывать россиян, которые пытаются записаться к врачу. Под этим предлогом они выманивают у них данные, которые позволяют им завладеть доступом к аккаунту на «Госуслугах», предупредил в беседе с 360.ru эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

Речь идет о стандартной мошеннической схеме, направленной на выманивание информации, главная цель – получить код от смены пароля на «Госуслугах».

Россиянам, которые все-таки поверили аферистам и успели отправить им код, важно как можно быстрее сменить учетные данные и заблокировать банковские карты, объяснил Дворянский. Он также призвал не полениться и обязательно обратиться в полицию.

Главное правило, которым нужно руководствоваться – никому никогда не называть коды, не пересылать их и не диктовать по телефону ни при каких обстоятельствах, подчеркнул специалист.

«Хорошая история — двухфакторная аутентификация и самозапрет на кредиты, — добавил он. — Аферисты рассылают программное обеспечение, которое само устанавливается».

Ошибкой он также назвал отсутствие антивируса на телефоне – это важно для защиты устройства, так как гарантирует, что смартфон не будет автоматически запускать зловредные программы, заключил Дворянский.

До этого в МВД предупредили, что мошенники начали использовать новую схему хищения данных от портала «Госуслуги», представляясь сотрудниками службы судебных приставов и ссылаясь на якобы неоплаченные штрафы ГИБДД. Они просят продиктовать код из СМС-сообщения, необходимый для входа в личный кабинет на «Госуслугах», а затем начинают угрожать и вынуждают жертву перевести деньги на так называемый безопасный счет.

Ранее россиянам рассказали, как безобидные геометки на фото могут привлечь мошенников.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!