Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию

В Нижегородской области из-за ДТП собралась пятикилометровая пробка

SHOT: в Нижегородской области случилась массовая авария из-за снегопада
Telegram-канал SHOT

В Нижегородской области снегопад спровоцировал массовую аварию и пробку в пять километров. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«В ДТП на трассе М7 столкнулось более 10 машин, в том числе большегрузы. Некоторые из них заносило на скользкой трассе, из-за чего в них влетали другие машины. В результате аварии движение в сторону Москвы в районе города Гороховец парализовано. На месте аварии сейчас образовалась пробка длиной около 5 километров», — сказано в посте.

До этого в Краснодарском крае произошло ДТП с участием 20 автомобилей, в результате которого пострадали 5 человек — они госпитализированы. По данным прокуратуры, пятеро пострадавших, включая водителя и пассажиров, доставлены в городскую больницу города Горячий Ключ.

Предварительно, столкновение могло произойти из-за неблагоприятных погодных условий. По факту ДТП организована проверка, специалисты работают на месте происшествия над оценкой соблюдения требований при осуществлении деятельности по содержанию дороги.

Ранее в Подмосковье девушка застряла в искореженном авто после массового ДТП.
 
Теперь вы знаете
Профессии-призраки. Кто рискует лишиться работы уже к 2030 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!