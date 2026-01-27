В Нижегородской области из-за ДТП собралась пятикилометровая пробка

В Нижегородской области снегопад спровоцировал массовую аварию и пробку в пять километров. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«В ДТП на трассе М7 столкнулось более 10 машин, в том числе большегрузы. Некоторые из них заносило на скользкой трассе, из-за чего в них влетали другие машины. В результате аварии движение в сторону Москвы в районе города Гороховец парализовано. На месте аварии сейчас образовалась пробка длиной около 5 километров», — сказано в посте.

До этого в Краснодарском крае произошло ДТП с участием 20 автомобилей, в результате которого пострадали 5 человек — они госпитализированы. По данным прокуратуры, пятеро пострадавших, включая водителя и пассажиров, доставлены в городскую больницу города Горячий Ключ.

Предварительно, столкновение могло произойти из-за неблагоприятных погодных условий. По факту ДТП организована проверка, специалисты работают на месте происшествия над оценкой соблюдения требований при осуществлении деятельности по содержанию дороги.

Ранее в Подмосковье девушка застряла в искореженном авто после массового ДТП.