Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

Акция памяти «Блокадный хлеб» прошла в Таиланде

В ресторанах русской кухни в Таиланде прошла акция памяти «Блокадный хлеб»
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В ресторанах русской кухни в Паттайе прошла акция памяти «Блокадный хлеб» по случаю годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом ТАСС сообщила председатель Союза российских соотечественников в королевстве Татьяна Ким.

По ее словам, такая акция проводится в Таиланде в школах и ресторанах уже много лет.

«Когда-то она была всероссийской, а сейчас ее по праву можно назвать всемирной. Мы трепетно относимся к памяти и тем событиям, которые говорят о мужестве, стойкости и героизме русского народа. В эти дни чувствуется особая теплота и гордость за наш народ, который боролся за мирное небо и победил, несмотря на голод и холод», — заявила председатель организации.

Ким рассказала, что в рамках акции угощают гостей ржаным хлебом, рассказывают и показывают, какой была суточная норма хлеба, проводят небольшие лекции о блокаде Ленинграда. По ее словам, дети удивляются, что в то время в Ленинграде существовали карточки на хлеб и он был основным и чаще всего единственным продуктом питания.

Блокадный хлеб — ржаной кусок хлеба весом 125 граммов стал символом трагедии, стойкости и героизма жителей Ленинграда.

Ранее Путин возложил цветы к «Рубежному камню» на Невском пятачке.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!