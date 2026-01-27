Акция памяти «Блокадный хлеб» прошла в Таиланде

В ресторанах русской кухни в Паттайе прошла акция памяти «Блокадный хлеб» по случаю годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом ТАСС сообщила председатель Союза российских соотечественников в королевстве Татьяна Ким.

По ее словам, такая акция проводится в Таиланде в школах и ресторанах уже много лет.

«Когда-то она была всероссийской, а сейчас ее по праву можно назвать всемирной. Мы трепетно относимся к памяти и тем событиям, которые говорят о мужестве, стойкости и героизме русского народа. В эти дни чувствуется особая теплота и гордость за наш народ, который боролся за мирное небо и победил, несмотря на голод и холод», — заявила председатель организации.

Ким рассказала, что в рамках акции угощают гостей ржаным хлебом, рассказывают и показывают, какой была суточная норма хлеба, проводят небольшие лекции о блокаде Ленинграда. По ее словам, дети удивляются, что в то время в Ленинграде существовали карточки на хлеб и он был основным и чаще всего единственным продуктом питания.

Блокадный хлеб — ржаной кусок хлеба весом 125 граммов стал символом трагедии, стойкости и героизма жителей Ленинграда.

Ранее Путин возложил цветы к «Рубежному камню» на Невском пятачке.