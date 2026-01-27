Размер шрифта
Ракетная опасность объявлена в двух регионах России

Ракетная опасность объявлена в Крыму и Краснодарском крае
RuslanBogatyrev/Shutterstock/FOTODOM

На территории Крыма объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России, передает РИА Новости.

«Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым», — говорится в сообщении в приложении ведомства.

Власти республики призвали граждан к бдительности.

Кроме того, ракетная опасность объявлена на территории Краснодарского края. В регионе существует угроза падения ракет, объявили в МЧС РФ.

Накануне в Белгородской области дважды за день объявлялась ракетная опасность.

Сигнал «Ракетная опасность» — это одна из команд гражданской обороны, которая указывает службам, силовым ведомствам и населению о возникшей угрозе.

Ракетную опасность объявляют при угрозе падения ракет с боевыми зарядами. Они на большой скорости преодолевают большие расстояния, а их удары могут привести к разрушениям. Для защиты от ракет используются системы противовоздушной обороны.

Ранее на всей территории Курской области объявили ракетную опасность.
 
