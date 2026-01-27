Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Армия

Российские бойцы захватили крупную партию трофейного американского оружия

Mash: Российские войска захватили крупную партию американских пулеметов
PEO Soldier/Flickr

Российские военнослужащие в ходе боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Белгородской области захватили крупную партию американских крупнокалиберных пулеметов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, речь идет о пулеметах Browning M2, которые США использовали во Второй мировой и корейской войнах.

Уточняется, что одни пулеметы промаркированы бельгийской фирмой FN Herstal, на других — «просто спилены серийные номера и названия компаний-производителей».

В посте также говорится, что пулеметы передали ВСУ еще в 2022 году: изначально их использовали для обороны, но сейчас их применяют штурмовики. Российские бойцы, как отмечает Mash, после захвата пулеметов, решили проверить их, но они оказались неисправными.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили в зоне спецоперации на Украине БТР (бронетранспортер) Stryker, обладающий дурной славой.

Отмечается, что армия США использовала Stryker при вторжении в Ирак, и тогда машина подверглась критике военных. Бронетранспортер не выдерживал попадания не только противотанковых снарядов, но и стрелкового оружия.

Ранее российские войска уничтожили на СВО итальянский бронетранспортер Puma ВСУ.
 
Теперь вы знаете
Профессии-призраки. Кто рискует лишиться работы уже к 2030 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!