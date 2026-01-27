Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

Полицейский пытался заставить незнакомца из интернета изнасиловать свою 10-летнюю дочь

В США судя полицейского, уговаривавшего отца изнасиловать дочь
NCPD

В США 38-летний детектив полиции округа Нассау Роберт Сакко предстанет перед судом по обвинению в попытке склонить отца к сексуальному насилию над его 10-летней дочерью для удаленного наблюдения за процессом, пишет New York Post.

В ходе трехмесячной спецоперации ФБР Сакко, по данным следствия, вел переписку с агентом под прикрытием, которого считал отцом девочки.

Согласно федеральным обвинительным документам, подозреваемый предлагал деньги за обнаженные фотографии ребенка и настойчиво требовал, чтобы «отец» лично изнасиловал дочь в прямом эфире по видеосвязи. В чатах он признался в давней «одержимости» маленькими девочками, назвав это своим «извращенным секретом», и обсуждал покупку для ребенка секс-игрушек.

По версии обвинения, переписка постепенно эскалировала: детектив отправлял свои откровенные фотографии и детально обсуждал преступные планы.

«Обвинения против детектива Сакко шокируют и отвратительны. Они никоим образом не отражают ценности нашего полицейского управления», — заявил глава округа Нассау Брюс Блейкман. Полиция отказалась от дополнительных комментариев, сославшись на это заявление.

Сакко отстранен от службы без сохранения зарплаты. Ему инкриминируют попытку склонить несовершеннолетнего к сексуальной активности. В случае признания виновным ему грозит до 25 лет лишения свободы и штраф в $250 тысяч.

Ранее в США учительница изнасиловала ученика и вела с ним непристойную переписку.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!