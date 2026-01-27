Полицейский пытался заставить незнакомца из интернета изнасиловать свою 10-летнюю дочь

В США 38-летний детектив полиции округа Нассау Роберт Сакко предстанет перед судом по обвинению в попытке склонить отца к сексуальному насилию над его 10-летней дочерью для удаленного наблюдения за процессом, пишет New York Post.

В ходе трехмесячной спецоперации ФБР Сакко, по данным следствия, вел переписку с агентом под прикрытием, которого считал отцом девочки.

Согласно федеральным обвинительным документам, подозреваемый предлагал деньги за обнаженные фотографии ребенка и настойчиво требовал, чтобы «отец» лично изнасиловал дочь в прямом эфире по видеосвязи. В чатах он признался в давней «одержимости» маленькими девочками, назвав это своим «извращенным секретом», и обсуждал покупку для ребенка секс-игрушек.

По версии обвинения, переписка постепенно эскалировала: детектив отправлял свои откровенные фотографии и детально обсуждал преступные планы.

«Обвинения против детектива Сакко шокируют и отвратительны. Они никоим образом не отражают ценности нашего полицейского управления», — заявил глава округа Нассау Брюс Блейкман. Полиция отказалась от дополнительных комментариев, сославшись на это заявление.

Сакко отстранен от службы без сохранения зарплаты. Ему инкриминируют попытку склонить несовершеннолетнего к сексуальной активности. В случае признания виновным ему грозит до 25 лет лишения свободы и штраф в $250 тысяч.

