Медбрат сломал трехмесячному сыну девять костей за громкий плач

В Бельгии медбрат предстал перед судом за истязание собственного ребенка. Мужчина сломал трехмесячному сыну девять костей, пишет HLN.be.

В декабре 2024 года у супругов из Рийкеворселя родился сын, но уже 11 марта 2025 года из больницы в Брассхаате поступило сообщение в полицию о серьезных травмах, обнаруженных у ребенка, которому не было и трех месяцев.

Врачи выявили у младенца новые и старые переломы костей, а также след от укуса. Это указывало на длительное насилие и стало поводом для возбуждения уголовного дела об умышленном нападении на ребенка.

Как уточняется, мальчик поступил в больницу по другой причине — он плохо ел и был беспокойным днем ​​и ночью. 7 марта ребенка госпитализировали с рефлюксом и эзофагитом.

Родители договорились дежурить по очереди, но 10 марта, во время ночной смены отца, ребенок стал кричать и не мог успокоиться. Тогда его отправили на полное обследование, в ходе которого обнаружили от семи до девяти переломов, включая перелом бедренной кости.

Врачи отметили, что такие повреждения могли быть вызваны только грубой силой, однако обвиняемый отрицает злой умысел. Известно, что мужчина является медицинским работником и некоторые телесные повреждения нанес сыну уже в стенах больницы.

«Я напряг все мышцы и сильно прижал сына к подушке для кормления, чтобы он успокоился», — пытался объясниться отец пострадавшего.

Он заявил, что укусил ребенка после того, как часами пытался его успокоить. Несмотря на это, адвокат подсудимого просит не назначать ему тюремное заключение, так как агрессия якобы «совершенно не свойственна» его клиенту. Приговор будет вынесен 27 февраля.

