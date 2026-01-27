Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Политика

Зеленский назвал «ключевую гарантию безопасности» для Европы

Зеленский: членство Украины в ЕС – ключевая гарантия безопасности для Европы
Omar Havana/AP

Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для Киева, но и для самой Европы. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский по итогам переговоров с австрийским канцлером Кристианом Штоккером в своем Telegram-канале.

«Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы. Ведь общая сила Европы возможна, в частности, и благодаря украинской безопасности, технологическому и экономическому вкладам», — написал Зеленский.

Он подчеркнул, что именно поэтому Киев говорит о конкретной дате по членству в 2027 году. Украина рассчитывает ан поддержку этой позиции со стороны партнеров, подчеркнул президент.

В декабре 2025 года СМИ сообщали, что Украина может стать частью ЕС с 2027 года. Также в мирном плане из 20 пунктов было указано, что Украина присоединится к ЕС и получит кратковременный привилегированный доступ к европейскому рынку.

Издание Bloomberg отмечало, что вступление Украины в ЕС могут осложнить: военный конфликт, большие потребности в восстановлении инфраструктуры, проблемы управления и политические сложности. Также венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявлял, что Венгрия скажет «нет» вступлению Украины в ЕС.

Ранее Пушков объяснил значение слов фон дер Ляйен о вступлении Украины в Евросоюз.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!