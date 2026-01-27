Зеленский назвал «ключевую гарантию безопасности» для Европы

Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для Киева, но и для самой Европы. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский по итогам переговоров с австрийским канцлером Кристианом Штоккером в своем Telegram-канале.

«Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы. Ведь общая сила Европы возможна, в частности, и благодаря украинской безопасности, технологическому и экономическому вкладам», — написал Зеленский.

Он подчеркнул, что именно поэтому Киев говорит о конкретной дате по членству в 2027 году. Украина рассчитывает ан поддержку этой позиции со стороны партнеров, подчеркнул президент.

В декабре 2025 года СМИ сообщали, что Украина может стать частью ЕС с 2027 года. Также в мирном плане из 20 пунктов было указано, что Украина присоединится к ЕС и получит кратковременный привилегированный доступ к европейскому рынку.

Издание Bloomberg отмечало, что вступление Украины в ЕС могут осложнить: военный конфликт, большие потребности в восстановлении инфраструктуры, проблемы управления и политические сложности. Также венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявлял, что Венгрия скажет «нет» вступлению Украины в ЕС.

