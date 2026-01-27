Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

СМИ назвали хозяина хостела в Балашихе, в котором сгорели кубинцы

«112»: сгоревший в Балашихе хостел принадлежал председателю Союза пенсионеров
«Союз пенсионеров России»

Хостел в подмосковной Балашихе, где произошел пожар с летальным исходом, принадлежит председателю регионального отделения Союза пенсионеров России Игорю Корнееву и его супруге. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации журналистов, еще в 2017 году Корнеев сдавал квартиру на улице Октября в Реутове мигрантам. Тогда суд запретил ему размещать хостел в этом жилом помещении из-за системных нарушений: жилье использовалось не по назначению, а проживание постояльцев осуществлялось с нарушением миграционного учета. В квартире были выявлены иностранные граждане без регистрации, которых привлекли к административной ответственности.

По данным источника «112», у владельцев могло быть несколько подобных объектов.

Утром 27 января стало известно о возгорании, которое произошло в микрорайоне Салтыковка в Балашихе. После ликвидации пожара были обнаружены тела четырех человек, еще шестерых удалось спасти.

По данным МЧС Московской области, здание было признано нежилым. Огонь охватил площадь в 35 квадратных метров, на месте пожара работали 80 человек и 27 единиц техники.

Ранее в Приморье женщина и ребенок едва не сгорели в лифте многоэтажки.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!