СМИ назвали хозяина хостела в Балашихе, в котором сгорели кубинцы

Хостел в подмосковной Балашихе, где произошел пожар с летальным исходом, принадлежит председателю регионального отделения Союза пенсионеров России Игорю Корнееву и его супруге. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации журналистов, еще в 2017 году Корнеев сдавал квартиру на улице Октября в Реутове мигрантам. Тогда суд запретил ему размещать хостел в этом жилом помещении из-за системных нарушений: жилье использовалось не по назначению, а проживание постояльцев осуществлялось с нарушением миграционного учета. В квартире были выявлены иностранные граждане без регистрации, которых привлекли к административной ответственности.

По данным источника «112», у владельцев могло быть несколько подобных объектов.

Утром 27 января стало известно о возгорании, которое произошло в микрорайоне Салтыковка в Балашихе. После ликвидации пожара были обнаружены тела четырех человек, еще шестерых удалось спасти.

По данным МЧС Московской области, здание было признано нежилым. Огонь охватил площадь в 35 квадратных метров, на месте пожара работали 80 человек и 27 единиц техники.

