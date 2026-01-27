В России объявили в розыск Тимошенко

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заочно арестована и объявлена в розыск по делу о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«В июле 2024 года Тимошенко объявлена в международный розыск, в декабре 2025 года ей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Тимошенко, находясь за пределами России, опубликовала на своей странице в социальной сети заведомо ложную информацию о причастности российских войск к расправам над мирными жителями городов Буча и Ирпень. В Генпрокуратуре отметили, что уголовное дело экс-премьера Украины направили в Басманный районный суд Москвы.

14 января украинское издание «Обозреватель» сообщило, что НАБУ подозревает Тимошенко в коррупции. Позже бюро опубликовало аудиозапись, на которой, как утверждается, лидер «Батькивщины» шепотом инструктирует другого депутата насчет того, как правильно голосовать, а также озвучивает сумму оплаты голосования. При этом речь идет не о разовых договоренностях, а о регулярном сотрудничестве.

Ранее депутат Рады заявил о союзе Зеленского и Тимошенко.