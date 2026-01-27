Во Вьетнаме приняли меры из-за вируса Нипах

Министерство здравоохранения Вьетнама поручило органам власти на местах усилить эпидемиологический надзор, а также контроль на пограничных пунктах и в медицинских учреждениях в связи со вспышкой в Индии вируса Нипах. Об этом сообщает VnExpress.

Ведомство выпустило предупреждение после того, как власти Индии проинформировали о подозрении на заражение вирусом Нипах среди медицинских работников в Западной Бенгалии.

Минздрав Вьетнама рекомендовал гражданам соблюдать правила пищевой безопасности, избегать употребления необработанных кокосов и свежего кокосового сока.

Распространение опасного для жизни вируса Нипах зафиксировали вблизи индийского города Калькутта. Накануне сообщалось, что там заболели пять человек, около ста находятся на карантине. Препаратов или вакцин для лечения заболевших на данный момент нет. Подробнее о том, стоит ли опасаться россиянам этого вируса — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ученый предупредил о риске завоза вируса Нипаха в Россию.