Синоптик спрогнозировала снегопад в Москве в ночь на 28 января

Синоптик Позднякова: в ночь на 28 января в Москве может выпасть более 6 мм снега

27 января Москву второй раз за месяц накрыл снежный циклон. Главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с «Газетой.Ru» спрогнозировала продолжение снегопада в ночь на 28 января.

«У нас выходят южные циклоны. 9 января у нас уходил южный циклон в чистом виде, и поэтому за сутки тогда в Москве выпало 22 миллиметра осадков, что стало рекордом. А сейчас у нас погода определяет атмосферный фронт. Да, он тянется от западного циклона, но в его систему вливаются порции теплого воздуха, от южного средиземноморского циклона. Поэтому снег был не такой интенсивный. И влияние этого фронта сохранится. Сегодня днем мы предполагаем, что снег начнется вновь после 15 часов в Москве и предстоящей ночью тоже местами возможно усиление снега до категории сильный. А это значит, что может выпасть более 6 миллиметров за 12 часов. Ничего экстраординарного в этом нет», — сказала эксперт.

8-9 января мощный снежный циклон «Фрэнсис» принес рекордное количество осадков в центральные регионы России – сугробы достигли высоты около 65 сантиметров. В аэропорту Шереметьево были задержаны и отменены сотни рейсов.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» тогда заявлял, что снежная погода не мешает планам российской армии, играет на руку. По его словам, снегопады расчистили грязь на фронте.

Ранее синоптик объяснила, можно ли снежные тучи разогнать, как дождевые на 9 мая.