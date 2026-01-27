Названа дата выхода нового альбома Паши Техника

Музыкант Studmire сообщил в Telegram-канале, что выпустит совместный альбом с рэпером Пашей Техником «Давай завтра? (Сегодня!)».

Официально альбом выйдет 30 января. Сейчас поклонники могут сделать Pre-Save, чтобы услышать релиз первыми.

Альбом был записан летом 2024 года. Вокальные вставки трека взяты из разговора с Техником, а также интернет-мемов. В альбом вошли 17 композиций в жанрах electro, techno, breakbeat. Они сочетают в себе самые разнообразные настроения и эмоции.

Лейбл Technique Music отмечал, что все вырученные средства с альбома будут направлены сыну Техника.

Паши Техника не стало в Таиланде в начале апреля 2025 года, ему было 40 лет. Прощание с музыкантом прошло в центре Москвы и собрало тысячи поклонников, устроивших беспорядки.

В январе бывшая жена Паши Техника, блогерша Ева Карицкая, показала черновой вариант скульптуры рэпера.

Техник изображен в кепке и с микрофоном в руке. Многие комментаторы отметили, что изображение получилось не похожим на оригинал.

Ранее сообщалось, что Паша Техник обошел Путина и Трампа по популярности в русской Википедии.