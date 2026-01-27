ЕК готовит запрет на закупки ядерного топлива в России

В ЕК идет подготовка запрета на продукты для ядерной энергетики из России

Европейская комиссия готовит предложение по запрету странам-членам Евросоюза закупать ядерное топливо в России. Об этом сообщила представитель комиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе, передает «Интерфакс».

Она рассказала, что до конца 2026 года ЕК предложит запрет на российскую нефть.

«А что касается ядерной энергетики, продуктов для ядерной энергетики, как мы уже говорили, это задача, связанная с более сложной подготовкой, но подготовка идет», — сказала представитель Еврокомиссии.

Итконен выразила надежду, что соответствующее предложение будет представлено, «как только это будет возможно».

В ЕС желают довести до поставленной цели политику плана RePowerEU, который предполагает отказу от всех российских источников энергии, заключила она.

26 января Совет Евросоюза утвердил запрет на поставки российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года. С 30 сентября того же года будет введен запрет на трубопроводный газ.

Ранее в США заявили, что не могут отказаться от закупок российского обогащенного урана.