Воронежские власти объяснили громкие взрывы в городе

chacklun/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Громкие взрывы в Воронеже связаны с уничтожением неразорвавшихся обломков БПЛА, обошлось без пострадавших и разрушений. Об этом сообщила пресс-служба правительства Воронежской области.

Ряд местных СМИ и Telegram-каналов сообщал, что в 12:30 по мск в некоторых районах города местные жители слышали громкие взрывы.

«Громкие звуки, которые могли слышать жители Воронежа, связаны с уничтожением в одном из микрорайонов города неразорвавшихся фрагментов БПЛА», — пояснили в администрации.

Воронежская область часто подвергается атакам со стороны беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, вражеские БПЛА совершили атаку на Воронеж в ночь на 11 января. В результате ударов пострадали три жилых дома. Губернатор региона Александр Гусев заявил, что город подвергся одной из самых масштабных атак беспилотников с начала СВО.

26 января стало известно, что врачи не смогли спасти женщину, пострадавшую во время атаки БПЛА.

Ранее российские военные сбили 109 беспилотников ВСУ.