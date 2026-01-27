«Мы отжимались до отказа прямо в офисе»: сестры Мухаметшины — об участии в шоу «Титаны. Битва сезонов»

25 января ТНТ запустил «Битву сезонов» самого экстремального спортивного шоу страны — «Титаны». По 37 сильнейших и ярчайших атлетов из каждого из трех сезонов придут в шоу снова, чтобы показать, на что они способны, взять реванш или забрать второй титул. Яркими участницами второго сезона стали сестры Мухаметшины: призер чемпионата России по тяжелой атлетике Альбина и мастер спорта по тяжелой атлетике Регина. Они рассказали «Газете.Ru», не жалеют ли о своем решении во втором сезоне, кто из сестер мог бы выиграть, если бы они не ушли с проекта, о подготовке к шоу и участниках «Битвы сезонов», а также о том, есть ли конкуренция между сестрами.

— Альбина и Регина, совсем скоро стартует четвертый сезон шоу «Титаны» — «Битва сезонов». С какими чувствами вы возвращаетесь в проект и что для вас значит это участие именно сейчас?

Альбина: У меня ощущение, что это еще одна моя попытка доказать всем, что девушки могут сражаться с мужчинами. И даже их побеждать. Это еще один шанс на победу, который нельзя упускать. Со второго сезона мы ушли непобежденными, и сейчас есть все шансы на достойную конкуренцию не только среди девушек, но и среди парней!

Я пришла, чтобы рвать и метать, чтобы делать невозможное без каких-либо сомнений. Участие для меня это не просто соревнование, а возможность проверить себя, свои силы и ментальную стойкость. И, конечно, показать, что все возможно, если верить в себя и выкладываться полностью.

Регина: Честно говоря, желание вернуться в проект было очень сильным. Наверное, у нас даже не было сомнений, что в какой-то момент мы снова окажемся в «Титанах». После второго сезона осталось ощущение недосказанности у нас, да и у зрителей, вероятно, тоже. Хотелось разобраться в себе глубже, понять, где на самом деле проходят наши границы и в чем мы сильны или слабы в физическом плане.

Однако я никогда не считала нашей слабостью то, что мы принципиально не хотим соревноваться друг с другом. Скорее наоборот, думаю, что в этом и есть наша сила! У нас есть вещи, которые дороже любых титулов и даже возможного выигрыша.

— Если оглянуться на второй сезон: какие уроки вы из него вынесли и что принципиально изменили в своем подходе перед «Битвой сезонов»?

Альбина: Принципиально мы ничего не меняли — только становились сильнее день ото дня. Я понимала, что в прошлых сезонах кто-то приходил не в форме, кто-то узнавал о проекте в последний момент, кто-то просто был не готов. А в «Битву сезонов» все приходят максимально подготовленными, поэтому нам с Региной пришлось тренироваться очень много! Мы вставали раньше всех, ходили в зал до работы, тренировались на обеденных перерывах, а после работы продолжали. Иногда приходилось пропускать тренировки, но тогда мы обязательно подтягивались или отжимались до отказа прямо в офисе.

Главный урок второго сезона для меня — к испытаниям нужно подходить с ясной головой и воспринимать их как игру. Это снимает лишнюю скованность, которая мешает выкладываться на все сто. Я хотела проходить состязания легко, но, честно, не получилось. Каждый раз я подходила к каждому испытанию так, как будто это последнее соревнование в жизни — полностью выкладываясь.

— С какой установкой вы шли в этот сезон: для вас важнее спортивный результат, личный рост или путь, который вы проходите вместе?

Регина: Перед «Битвой сезонов» мы многое изменили в подготовке. Если ко второму сезону мы делали акцент на силе — а она у нас и так достаточно хорошо развита относительно собственного веса, то сейчас сознательно сместили фокус. Больше работали над выносливостью, хватом, функциональной подготовкой. И, конечно, отдельно готовились морально.

Если говорить об установке на этот сезон, то для нас важнее всего личностный рост — причем совместный. Не знаю, как это можно объяснить словами, но я попробую. У нас не бывает такой истории, когда одна сестра развивается без другой, если ей не позволяют определенные ситуации это делать. Мы всегда подстраиваемся друг под друга, если у кого-то травма или ограничения из-за загрузки на работе, например, мы меняем программу так, чтобы идти в одном темпе. Поэтому для нас этот путь в спорте не про индивидуальный результат любой ценой, а про рост рядом, вместе и в равных условиях.

— Вас часто называют уникальным дуэтом проекта. В чем, на ваш взгляд, главная сила вашего сестринства именно в формате «Титанов»?

Альбина: Наша главная сила — это поддержка и полное доверие к результату. Я знаю, что Регина никогда не станет экономить силы или выкладываться не на максимум. Я в ней уверена, доверяю ей и верю в ее победу — и это самое главное.

Даже в самых сложных испытаниях я всегда могу рассчитывать на ее поддержку и понимание. Мы делимся опытом, подсказываем друг другу фишки и тонкости прохождения заданий. Именно такое доверие и совместная работа позволяют нам показывать результат, который иногда удивляет и нас самих.

Если честно, я даже не слышала о том, что нас называют каким-то «уникальным дуэтом» проекта. Но если говорить о нашей силе именно в формате «Титанов», то она, наверное, в поддержке и в искреннем желании каждой из нас лучшего для другой.

У нас это проявляется очень просто, практично и тактично. Если одна проходит испытание первой и оно какое-то нестандартное, без привычного спортивного опыта, вторая уже с балкона подсказывает что и как менее энергозатратно делает соперник: что поменять в тактике, где ускориться, где замедлиться, передохнуть и сэкономить силы, какие «фишки» использовать. После самого испытания мы продолжаем подсказывать друг другу, что чувствовалось в испытании и как лучше к нему подойти. По сути, опыт одной сразу становится опытом другой, даже если он получен всего несколько минут назад и другим человеком. В этом и есть наша сила: мы действительно хотим, чтобы у сестры получилось.

— Вы не раз говорили, что ваше главное преимущество в том, что вы есть друг у друга: вы тренируетесь вместе, тянетесь друг за другом, между вами здоровая конкуренция. А в обычной жизни соперничество между вами существует?

Альбина: В обычной жизни конкуренции нет. Мы всегда шли рядом, поддерживали и дополняли друг друга. В работе и учебе — ни здоровой, ни нездоровой конкуренции нет. Мы просто не сравниваем себя друг с другом и не соревнуемся в повседневной жизни. Даже в сферах, где могли бы конкурировать, мы скорее помогаем и делаем друг друга сильнее.

Регина: Мы тренируемся вместе, тянемся друг за другом. Между нами есть здоровая конкуренция, но она никогда не разрушительная! В обычной жизни, в учебе, в каких-то личных целях у нас вообще нет желания «быть лучше сестры» или даже «как сестра». Единственное пространство, где появляется элемент сравнения, это тренировки. Но и там это не про борьбу, а про рост. Мы можем смотреть друг на друга, подмечать сильные и слабые стороны, тянуться вперед, но за пределами спорта этой логики у нас нет. В жизни мы не соревнуемся — мы поддерживаем.

Для меня Альбина не просто сестра. Это опора, поддержка, мой самый надежный человек, мой верный друг и во многом мое второе «я». Я точно знаю, что в сложной ситуации она не предаст, не уйдет, не оставит одну, она будет делить все пополам. А в радостные моменты будет радоваться за меня даже больше, чем за себя, без зависти и абсолютно искренне.

Сколько бы ни происходило в жизни, мы всегда возвращаемся к поддержке друг друга. К сожалению, бывает, что даже самый близкий друг может предать или уйти. У нас не так. Наша связь очень глубокая, иногда даже глубже, чем с самыми родными людьми. Есть вещи, которые не всегда скажешь маме, чтобы не переживала. А здесь, какая бы ситуация ни произошла, ты пришел, рассказал, получил честную обратную связь, иногда даже «люлей», а потом помощь, решение и готовность взять часть ответственности или даже всю проблему на себя.

Иногда нас спрашивают, есть ли что-то, чего мы не знаем друг о друге, проблемы, радости, секреты, которыми мы не делились друг с другом. Думаю, да, но это процентов пять, не больше. Я только что задала этот вопрос Альбине и она сказала, что 10! Видимо, что-то скрывает (Улыбается).

— Во втором сезоне был момент, который зрители до сих пор вспоминают: дополнительные испытания, где вам пришлось выйти друг против друга. Что для вас самих тогда оказалось самым сложным — не физически, а эмоционально?

Альбина: Самым сложным было осознание, что одна из нас уйдет домой без права остаться в проекте. Я понимала, что либо я, либо сестра останемся без поддержки и внутренней опоры, на которой мы обычно и проходили все предыдущие испытания достойно, даже лучше многих атлетов.

— После выхода этих серий вы писали, что получили очень разную реакцию от зрителей. Какие слова или сообщения вам особенно запомнились и помогли пережить эту ситуацию?

Альбина: Было много как положительных, так и негативных комментариев. Чаще всего нас критиковали за то, что мы якобы заняли чужие места или поступили несправедливо. Но я искренне не понимаю, что в этом плохого. Мы не шли по головам, никого не обидели и никого не предали. Почему-то это было воспринято очень остро, но я понимаю, что шоу — это шоу, а жизнь — это жизнь. И для меня важно, что мы поступили честно и по совести.



После той ситуации реакция была очень разной. Но больше всего мне запомнились сообщения о том, что мы якобы заняли чужие места, что на нашем месте могли бы быть более достойные участники и что мы слишком легко этим шансом распорядились. Эти слова, пожалуй, сильнее всего отложились в памяти, в том числе потому, что подобные комментарии до сих пор время от времени появляются у нас на странице.

Я абсолютно четко понимаю, что это неправда. Эти места были заслужены нами, нашей работой, нашей подготовкой и тем путем, который мы прошли в проекте. Просто в определенный момент мы сделали выбор, который был для нас принципиальным, нам оказалось важнее уйти вдвоем. Победить сестру и остаться, понимая, что ты здесь только потому, что отправил ее домой, это чувство, с которым очень тяжело продолжить борьбу на проекте. И как бы это странно ни звучало, тяжелее будет тому, кто останется.

— Если оглянуться назад, то решение, принятое тогда, скорее укрепило вас как команду или стало внутренним испытанием, которое до сих пор требует осмысления?

Альбина: Если бы можно было вернуться назад, я бы поступила точно так же. Я никогда не стала бы соревноваться с сестрой в том испытании. Это решение укрепило нас как команду. Я ни на секунду не пожалею о нем ни через 10, ни через 20, ни через 30 лет. Мы сохранили доверие и внутреннюю поддержку друг друга, а это для меня ценнее любого титула.

Регина: Если оглянуться назад, то я точно могу сказать, что это было правильное решение. Более того, этот выбор действительно укрепил нас и по отдельности, и как команду. Мы стали еще большей поддержкой друг для друга. Несмотря на разную реакцию, в том числе и на откровенно негативные комментарии, мы всегда обсуждали это между собой и снова приходили к ощущению внутренней правоты. Это давало опору.

— Во втором сезоне до финала вам не хватило буквально нескольких испытаний. Как думаете, если бы тогда не возникло ситуации выбора, могла ли одна из вас дойти до победы?

Альбина: Я считаю, что с самого начала все шло к тому, что одна из нас выиграет второй сезон. Но в какой-то момент что-то пошло не так — и все внезапно оборвалось. Искренне верю, что если бы не та ситуация, где мы проиграли в основном испытании, победа у нас с Региной была бы в кармане. Это ощущение остается до сих пор, как будто произошел скачок из одной версии Вселенной в другую.

Регина: Я думаю, что если бы тогда одна из нас все-таки осталась в проекте, шанс дойти до победы был. Оценивая финальные испытания уже после того, как они прошли, я могу сказать, что уверена в себе и в своих силах, и тем более в силе сестры.

Если говорить откровенно, по сочетанию мощности, выносливости и характера Альбина — один из самых сильных людей, которых я знаю. И не только среди участников проекта. Поэтому да, я считаю, что победа была возможна.

— Победитель в шоу все-таки один. Как вы сами для себя отвечаете на вопрос: где проходит граница между спортивной борьбой и тем, что для вас важнее любых титулов?

Альбина: Я никогда бы не хотела победить или стать известной, прибегая к предательству или хождению по головам. Даже в соревновании для меня важнее оставаться доброй и порядочной, честной с собой и с окружающими. Для меня ценности и отношения важнее любого титула.

Регина: В спорте нас с детства учат бороться до конца, не сдаваться и идти за результатом. Но жизнь шире спорта.

Я знаю, что мы заслужили свое место в проекте и способны пройти любые испытания. Но если встает выбор между победой и сестрой, для меня он очевиден. Честно говоря, я не смогла бы бороться против нее по-настоящему. Альбина сильнее меня физически, выносливее, сильнее морально и ментально. Она умеет терпеть и выдерживать гораздо больше, чем я. Я бы хотела, чтобы борьбу продолжила сестра, и уступила бы ей. При этом я понимаю, что не смогла бы принять подобную жертву с ее стороны так же, как она не смогла принять мою.

Для меня ни один титул не заменит человека, с которым ты идешь по жизни, который рядом и в радости, и в трудные моменты. Настоящая сила не всегда дойти до финала любой ценой и получить приз. Иногда сила сохранить то, что действительно важно, выдержав хейтерские комментарии от непонимания этого поступка.

— Если представить гипотетическую ситуацию, что в «Битве сезонов» вас снова ставят друг против друга, есть ли у вас сейчас понимание, как вы могли бы поступить — или такие решения невозможно запланировать заранее?

Альбина: В спортивных шоу может случиться все что угодно: травма, усталость, болезнь. В такой ситуации я отталкивалась бы от того, кто сильнее и готов к борьбе в этот момент. Но, скорее всего, поступила бы так же, как и во втором сезоне — уступила бы сестре. И думаю, Регина поступила бы так же. Если снова бы оказались в такой ситуации, мы просто ушли бы вместе.

Регина: Я стараюсь даже не представлять ситуацию, в которой нас снова могут поставить друг против друга. У меня просто нет готового ответа на такой сценарий и, честно, я не верю, что подобные решения можно спланировать заранее. В прошлый раз мы оказались в конкретных обстоятельствах, и в тех условиях я бы свое решение не изменила ни при каких вариантах.

Слишком много факторов может повлиять на исход. Это может быть не дополнительное испытание, а основное, после которого будет дополнительное. Кто-то может быть более травмирован. Теоретически можно представить ситуацию, где мы соревнуемся друг против друга на основном испытании, а уже в дополнительных испытаниях одна из нас докажет, что обе способны пройти дальше, просто в основном попался тот, кого победить невозможно. Или, наоборот, если одна из нас получила травму, логично дать шанс той, кто физически чувствует себя лучше.

Но если все сложится так же, как в прошлый раз, я снова выбрала бы уйти. При этом у меня внутри всегда есть мысль, что я хотела бы, чтобы проект продолжила сестра. И, пожалуй, именно поэтому мне так сложно представить другой исход, я не смогла бы ни бороться против нее по-настоящему, ни принять подобную жертву с ее стороны.

Поэтому ответ такой, что такие решения невозможно принять заранее. Нужно оказаться внутри этой ситуации. Но если говорить совсем откровенно, я бы хотела, чтобы дальше меня прошла Альбина, она сильнее и выносливее меня, морально и ментально меня сильнее, она больше умеет терпеть.

— Назовите три главных правила Мухаметшиных — как сестер и как титанов.

Альбина: Сила. Поддержка. Вера. Эти три правила помогают нам быть единым целым в проекте и в жизни. Сила — чтобы преодолевать трудности; поддержка — чтобы всегда быть опорой друг для друга; вера — в себя, друг в друга и в то, что все сложится правильно.

Регина: У нас есть правила, которые не связаны ни со спортом, ни с проектами. Первое — проживать каждый день так, как будто он может быть последним. Мы часто вместе анализируем прожитый день и задаем себе вопрос: если бы это был мой последний день, прожила бы я его точно так же? В зависимости от ответа корректируем следующие шаги и проведение последующего дня.

Второе — жить по зову сердца и доверять своей интуиции.

Третье — не падать духом раньше времени. Не сдаваться мысленно до того, как ситуация действительно закончилась. Очень многое решается не силой и не обстоятельствами, а внутренним состоянием и готовностью идти дальше.

Четвертое — стараться как можно меньше врать, а лучше вообще никогда не обманывать.

— В «Битве сезонов» собрались сильнейшие участники прошлых лет. Кого из своего сезона вы будете особенно рады видеть, а чье появление стало неожиданным?

Альбина: Я очень рада видеть всех ребят из нашей спортивно-силовой тусовки — Дашу Плужникову, Максима Битарова, Кирилла Кошарина, Александра Сергеевича, Дмитрия и Оксану Яшанькиных.

Особенно круто, что в проекте участвуют Мария Пасека и Эмин Гарибов. У нас с ними даже есть история: в комнате от предыдущих жильцов остались календари с их фотографиями. Мы даже представить не могли, что когда-нибудь будем стоять с ними на одной арене. Это буквально момент, когда мысли становятся реальностью — каждый день мы видели их фото и вдруг встречаемся лицом к лицу на «Титанах». Это очень круто!

Регина: В этом сезоне собрались очень сильные участники. Из своего сезона мне особенно приятно было видеть Алексея Олейника — очень добрый, но при этом невероятно опасный мужчина. Также Даня Регбист — открытый и честный человек. Он говорит то, что думает, не пытаясь быть ни хорошим, ни плохим, всегда остается самим собой — я очень уважаю его за это. И, конечно, было приятно видеть Дмитрия, Александра Сергеевича и Оксану Яшанькиных. Я их очень уважаю. Они невероятно крутые спортсмены и люди.

— Вы смотрели третий сезон «Титанов»? За кем было интереснее всего наблюдать уже со стороны зрителя?

Альбина: Мы с Региной были тестировщиками этого сезона и перед тем как титаны проходили испытания, мы проверяли их сложность. Поэтому нам было интересно наблюдать за результатами участников и сравнивать их со своими собственными. Могу точно сказать, что состав действительно сильный и достойный, с высоким уровнем спортсменов.

Регина: Я смотрела третий сезон немного. Больше интересовали моменты и испытания, которые мы с Альбиной сами проходили на тестах. Было любопытно сравнить свои результаты с результатами участников и, конечно, наблюдать за победителем сезона со стороны.

Что для вас значит «победить саму себя» — не в спорте, а в жизни?

Регина: Победить саму себя — значит справиться с внутренним критиком, ленивцем и жалобщиком, который постоянно недоволен результатом и сравнивает себя с другими. Это умение ценить то, что у тебя есть, и принимать себя таким, какой ты есть.

Победить саму себя — значит стать наблюдателем своей жизни, смотреть на себя со стороны, видеть себя в моменте со всем, что ты имеешь, со своим путем и опытом, и принимать все это с благодарностью к самому себе за самого себя.