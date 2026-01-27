Министры России и Китая обсудили сотрудничество в военной сфере

Белоусов обсудил с министром обороны КНР взаимодействие в военной сфере

Министр обороны РФ Андрей Белоусов обсудил с главой военного ведомства КНР Дун Цзюнем сотрудничество армий двух стран. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства в Telegram-канале.

Белоусов отметил, что взаимодействие Вооруженных сил России и Народно- освободительной армии Китая организовано на высоком уровне в сферах обороны и безопасности.

Примеры Венесуэлы и Ирана требуют от военных ведомств РФ и КНР организации постоянного анализа обстановки, в сфере безопасности, и соответствующих действий, отметил российский министр.

Белоусов выразил уверенность, что сегодняшние переговоры послужат укреплению двустороннего стратегического партнерства между Пекином и Москвой в будущем и позволят обсудить актуальные вопросы безопасности.

В свою очередь, Дун Цзюнь отметил, что перед лицом изменчивой международной обстановки контакты и связи Китая и России — это очень своевременно и важно.

При этом министр обратил внимание, что Вооруженные силы РФ и КНР достойно реализовывают важные договоренности глав двух государств.

Ранее Путин посетил резиденцию Си Цзиньпина.