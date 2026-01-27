Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Политика

Министры России и Китая обсудили сотрудничество в военной сфере

Белоусов обсудил с министром обороны КНР взаимодействие в военной сфере
Министерство обороны РФ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов обсудил с главой военного ведомства КНР Дун Цзюнем сотрудничество армий двух стран. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства в Telegram-канале.

Белоусов отметил, что взаимодействие Вооруженных сил России и Народно- освободительной армии Китая организовано на высоком уровне в сферах обороны и безопасности.

Примеры Венесуэлы и Ирана требуют от военных ведомств РФ и КНР организации постоянного анализа обстановки, в сфере безопасности, и соответствующих действий, отметил российский министр.

Белоусов выразил уверенность, что сегодняшние переговоры послужат укреплению двустороннего стратегического партнерства между Пекином и Москвой в будущем и позволят обсудить актуальные вопросы безопасности.

В свою очередь, Дун Цзюнь отметил, что перед лицом изменчивой международной обстановки контакты и связи Китая и России — это очень своевременно и важно.

При этом министр обратил внимание, что Вооруженные силы РФ и КНР достойно реализовывают важные договоренности глав двух государств.

Ранее Путин посетил резиденцию Си Цзиньпина.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!