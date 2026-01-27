В Раде раскрыли ультиматум США по переговорам по Украине

США грозятся выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине, если до 15 мая не будет установлен мир. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«США поставили дедлайн по переговорам — 15 мая… Если не договоримся, они выходят из переговорного процесса и полностью удаляются от темы», — написал парламентарий.

До этого газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, но только при условии, что она согласится на мирную сделку, которая, вероятно, будет включать территориальные уступки.

Позже заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли опровергла сообщение газеты Financial Times о том, что США требуют от Украины отказаться от территориальных претензий в обмен на гарантии безопасности. По словам представительницы американской администрации, единственная роль США в мирном процессе состоит в сближении обеих сторон для заключения соглашения.

Ранее Рубио заявил, что у США нет дедлайна по украинскому урегулированию.