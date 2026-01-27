Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

«Место в крематории»: киевляне рассказали о пожеланиях Зеленскому на день рождения

Украинцы пожелали на день рождения Зеленскому адекватности и скорейшего изгнания
Petros Karadjias/Reuters

Жители Киева на день рождения Владимира Зеленского пожелали ему адекватности, эмпатии к людям и «скорейшего изгнания». Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Как показал опрос, проведенный изданием, многие жители желали главе украинского государства на день рождения, который прошел 25 января, проявить адекватность, завершить срок полномочий, а также «принять таблетки от головы».

«Ему тепло, а мы все замерзаем. Он бы воевал и воевал», — заметила одна из опрошенных, пожелав Зеленскому «проявить чуточку эмпатии».

Как вариант для подарка Зеленскому предлагали деловой костюм для зарубежных поездок и книги по политической философии вроде «Государя» Никколо Макиавелли. Были и радикальные пожелания. Один из украинцев, одетый в военную форму, предложил предоставить главе Украины «персональное место в крематории».

19 января стало известно, что согласно опросу, проводимому Киевском международном институте социологии (КМИС), Зеленский уступил экс-главкому Вооруженных сил Украины Валерию Залужному и главе своего офиса Кириллу Буданову в рейтинге доверия среди украинцев.

Исходя из данных проведенного опроса, Зеленскому доверяют 62% граждан, а Залужному и Буданову — 72% и 70% соответственно.

Опрос проводился с 9 по 14 января методом телефонного интервью. В исследовании принял участие 601 человек. Статистическая погрешность не превышает 5,3%.

Ранее Украина заняла 20-е место в рейтинге самых мощных армий мира.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!