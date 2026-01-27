Украинцы пожелали на день рождения Зеленскому адекватности и скорейшего изгнания

Жители Киева на день рождения Владимира Зеленского пожелали ему адекватности, эмпатии к людям и «скорейшего изгнания». Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Как показал опрос, проведенный изданием, многие жители желали главе украинского государства на день рождения, который прошел 25 января, проявить адекватность, завершить срок полномочий, а также «принять таблетки от головы».

«Ему тепло, а мы все замерзаем. Он бы воевал и воевал», — заметила одна из опрошенных, пожелав Зеленскому «проявить чуточку эмпатии».

Как вариант для подарка Зеленскому предлагали деловой костюм для зарубежных поездок и книги по политической философии вроде «Государя» Никколо Макиавелли. Были и радикальные пожелания. Один из украинцев, одетый в военную форму, предложил предоставить главе Украины «персональное место в крематории».

19 января стало известно, что согласно опросу, проводимому Киевском международном институте социологии (КМИС), Зеленский уступил экс-главкому Вооруженных сил Украины Валерию Залужному и главе своего офиса Кириллу Буданову в рейтинге доверия среди украинцев.

Исходя из данных проведенного опроса, Зеленскому доверяют 62% граждан, а Залужному и Буданову — 72% и 70% соответственно.

Опрос проводился с 9 по 14 января методом телефонного интервью. В исследовании принял участие 601 человек. Статистическая погрешность не превышает 5,3%.

Ранее Украина заняла 20-е место в рейтинге самых мощных армий мира.