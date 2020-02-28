В Белоруссии, Нигерии и Новой Зеландии зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом.

Как сообщил минздрав Белоруссии, коронавирус 2019-nCoV нового типа выявлен у иранского студента, прилетевшего из Баку 22 февраля. Контактировавшие с ним помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице.

Федеральное министерство здравоохранения Нигерии подтвердило случай заражения коронавирусом (COVID-19) в нигерийском штате Лагос

Представитель министерства здравоохранения Новой Зеландии сообщил, что человек, зараженный коронавирусом прибыл в Окленд 26 февраля. 60-летний мужчина прилетел из Тегерана с пересадкой через Бали.

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