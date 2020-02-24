Захарова отреагировала на заявление о свидетеле запуска «Бука»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook заявление о наличии свидетеля запуска ракеты «Бук», сбившей малайзийский Boeing под Донецком.

По ее мнению, из трагедии с самолетом «устроили балаган».

«Из показаний: «Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень...» Противно,» — написала Захарова.

До этого голландский прокурор Фред Вестербоке заявил о наличии по крайней мере одного человека, который якобы наблюдал запуск ракеты.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

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