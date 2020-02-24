Следователи по делу MH17 нашли свидетеля запуска «Бука»

Нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что Совместная следственная группа по крушению малайзийского Boeing на Украине в 2014 году нашла свидетеля запуска ракеты «Бук», которая сбила самолет. Об этом сообщает CBS.

По словам Вестербеке, следователи имеют по крайней мере одного очевидца.

Прокурор также отметил, что из 298 жертв крушения опознаны 296, останки еще двух погибших так и не нашли.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

Следственная группа под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России, занимающаяся расследованием обстоятельств крушения, утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего России. В свою очередь заместитель генпрокурора России Николай Винниченко заявил, что российская сторона передала Нидерландам данные российских радаров, а также документацию, свидетельствующую о том, что ракета, о которой идет речь, принадлежала Украине, но данная информация была проигнорирована следователями.

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