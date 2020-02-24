Консул рассказал о состоянии найденной 15-летней россиянки в Мексике

Российский консул в Мексике Андрей Трояновский рассказал о состоянии 15-летней гражданки России, которая неделю назад пропала в мексиканском штате Халиско, но была найдена живой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам дипломата, девочка жива и здорова. Он пообщался с родителями подростка и узнал, что ее никто не похищал. Выяснилось, что 15-летняя россиянка сама ушла из дома.

Ранее стало известно, что перед исчезновением несовершеннолетняя была дома в муниципалитете Тлахомулько де Суньига к югу от Гвадалахары. Девочка, не предупредив никого, вышла из дома 17 февраля. После этого она исчезла и ее стали искать.

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