В Москве в понедельник ожидается до +4°C

В Москве в понедельник, 24 февраля, ожидается облачность с прояснениями. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха днем установится в диапазоне от +2°C до +4°C. Местами возможны небольшие осадки. Ожидается западный ветер скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура опустится до -3°C — -1°C. Ожидается переменная облачность, местами возможна гололедица, осадков не предвидится. Ветер сохранит направление, его скорость снизится до 3-8 м/с.

Атмосферное давление днем составит 731 мм ртутного столба, ночью – 734 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.