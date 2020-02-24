Полицейский арестован за совращение несовершеннолетней в Нижнем Новгороде

Полицейский, подозреваемый в совращении несовершеннолетней девочки из Новосибирска, арестован в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным полиции, несовершеннолетняя познакомилась в сети с молодым человеком. Новый знакомый рассказал школьнице, что бывшая подруга присылала ему интимные фотографии.

Узнав о переписке, взрослые связались с правоохранительными органами. Сотрудники полиции установили, что собеседником девочки оказался их коллега из Нижнего Новгорода.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», заявил источник. Он добавил, что, по некоторым данным, подозреваемый вел подобные переписки с другими несовершеннолетними.

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