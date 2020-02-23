Поезд в Альпах остановили из-за подозрения на коронавирус у пассажиров

Следовавший из Италии поезд остановили на границе с Австрией из-за двух пассажиров, у которых подозревают коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу МВД Австрии Карла Нехаммера.

Отмечается, что поезд остановили на пограничном перевале Бреннер, который располагается в восточных Альпах между австрийской федеральной землей Тироль и итальянской автономной провинцией Южный Тироль. У пассажиров поезда была высокая температура.

Другие данные не сообщаются.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число зараженных коронавирусом за пределами Китая выросло до 1769 человек

— Третий человек погиб от коронавируса в Италии