Три рыбака утонули в Ленинградской области
close
Спасатели достали тела троих утонувших рыбаков из озера в Выборгском районе, передает ГУ МЧС по Ленинградской области.
22 февраля очевидец сообщил, что в поселке Красносельский Выборгского района утонули три рыбака-любителя.
Отмечается, что было проведено внеплановое заседание районной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Тульской области утонул ребенок, провалившись под лед
— Под Ростовом два ребенка провалились под лед и утонули
— Спасатели вытащили из воды мужчину на Борисовских прудах в Москве