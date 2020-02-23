Три рыбака утонули в Ленинградской области

Спасатели достали тела троих утонувших рыбаков из озера в Выборгском районе, передает ГУ МЧС по Ленинградской области.

22 февраля очевидец сообщил, что в поселке Красносельский Выборгского района утонули три рыбака-любителя.

Отмечается, что было проведено внеплановое заседание районной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Тульской области утонул ребенок, провалившись под лед

— Под Ростовом два ребенка провалились под лед и утонули

— Спасатели вытащили из воды мужчину на Борисовских прудах в Москве