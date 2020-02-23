Премьер Италии оценил возможность приостановки Шенгена в связи с коронавирусом

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что страна сейчас не планирует добиваться приостановки действия Шенгенского соглашения в связи со вспышкой коронавируса нового тмпа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, итальянская сторона всегда придерживается мер в рамках «гибкости и адекватности».

«В настоящее время нет предпосылок для запроса на приостановление действия Шенгенского договора», — сказал Конте.

Он отметил, что приостановка соглашения стала бы «драконовской мерой», не соответствуещей «потребностям итальянских граждан в области сдерживания заражения».

Ранее число зараженных коронавирусом в Италии возросло до 79 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Италия заняла первое место по числу заразившихся коронавирусом в Европе

— В Италии скончался второй человек от коронавируса

— В Италии число зараженных коронавирусом достигло 79 человек